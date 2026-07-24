تصفيات آسيويا.. 12 لاعبا يمثلون أخضر السلة 18

اختار الجهاز الفني للمنتخب السعودي لكرة السلة تحت 18 عامًا، الجمعة، قائمته النهائية لخوض غمار تصفيات كأس آسيا لمنطقة الخليج والتي تستضيفها الدوحة العاصمة القطرية.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي على منصة «إكس» ضمت القائمة التي اختارها كيركور كروكوريان 12 لاعبًا وهم: مهدي الدبيسي، آدم بلطجي، إبراهيم مباركي، أيمن الشنقيطي، علي الأمرد، حسين الماجد، سعود فلاتة، محمد الزاير، يوسف مندورة، علي آل صويميل، ناصر القطان ومحمد العبد الله.

وفي رحلته نحو التأهل إلى كأس آسيا يواجه أخضر السلة 18، السبت، نظيره البحريني، وبعدها بـ24 ساعة القطري، قبل أن يلاقي الكويت وعُمان تواليًا.

ويقود البعثة حمد المالكي فيما يضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: رأفت العبد الوهاب وزهير الأمرد مساعدين للمدرب، ووليد بن الحاج اختصاصي العلاج الطبيعي ومارك ألبير معدًا بدنيًا إضافة إلى أحمد المهنا مدير المنتخب، وأحمد الغامدي إداريًا، وعبد العزيز العرج مسؤولًا إعلاميًا.