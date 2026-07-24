«الليوث» تناور

فرض الألماني توماس ليتش، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، مناورةً تكتيكيةً في ختام الحصة التدريبية، الجمعة، ضمن المعسكر الجاري في النمسا استعدادًا للموسم الجديد (المركز الإعلامي - الشباب)