ينتظر قرار الرقابة المالية.. النصر ينهي قيود الكفاءة

حصل نادي النصر على شهادة الكفاءة المالية التي تُتيح له إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقًا لمصادرَ خاصَّة بـ «الرياضية».

وأوضحت المصادر ذاتها، أن القيود التي فرضتها لجنة الرقابة المالية على النادي خلال الفترة الماضية، ما زالت مستمرَّةً «حتى الجمعة»، وينتظر النادي رفعها لاستكمال إجراءات التعاقد.

وبيَّنت أن حصول النصر على شهادة الكفاءة المالية يمهِّد الطريق أمام إدارة النادي لإنهاء ملفات التعاقدات الجديدة، إضافةً إلى تجديد عقود عدد من اللاعبين عقب صدور الموافقة النهائية من لجنة الرقابة المالية، التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، وهي الجهة المخوَّلة باعتماد تسجيل الصفقات الجديدة، وتجديد العقود لكافة الأندية في دوري روشن السعودي.

وكان مصدرٌ مطَّلعٌ كشف لـ «الرياضية»، 13 يوليو، عن عدم وجود أي مستحقات مالية متأخرة لنادي النصر لدى وزارة الرياضة، أو رابطة الدوري السعودي للمحترفين، موضحًا أن النادي تسلَّم كامل مستحقاته المتعلِّقة باستراتيجية دعم الأندية من قِبل الوزارة، إضافةً إلى إبلاغه بالمخصَّصات المتاحة له من برنامج الاستقطاب للموسم الجديد.

وأشار المصدر ذاته إلى أن توظيف هذه المخصَّصات لمعالجة جزء من الالتزامات المالية القائمة يبقى قرارًا يعود إلى الإدارة، وسيكون ضمن خطة مالية شاملة تضمن استقرار وضع النادي، وتُمكِّنه من استيفاء المتطلبات اللازمة للتعاقدات الجديدة.