«أن بي إيه».. جيمس ينضم إلى فيلادلفيا

أعلن ليبرون جيمس، نجم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «أن بي إيه»، الجمعة، أنه سيلعب مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في الموسم المقبل، في خطوة يأمل من خلالها أن يحول فريقا آخر إلى بطل.

ويُعد جيمس، صاحب الـ41 عامًا والفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، من أبرز نجوم اللعبة، إذ أحرز أربعة ألقاب خلال مسيرة امتدت 23 عامًا، كان آخرها مع لوس أنجليس ليكرز الذي قال في وقت سابق من هذا الشهر إنه لن يعود إليه في موسم 2026-2027.

لكن جيمس أعلن في 30 يونيو الماضي أنه سيغادر ليكرز بصفته لاعبًا حرًا، ما أطلق موجة واسعة من التكهنات بشأن وجهته التالية.

وكتب جيمس على منصة «إكس»: «أعتقد أن بإمكاني المساعدة في جعل فيلادلفيا سفنتي سيكسرز فريقًا بطلًا، وأنا متحمس جدًا لإضفاء الحماس على قاعدة جماهيرية جديدة وبدء هذه الرحلة المذهلة للمرة الأخيرة».

وقاد اللاعب الذي يلقب بـ«الملك» فريق ميامي هيت إلى لقبي الدوري عامي 2013 و2014، ومنح كليفلاند كافالييرز، فريق مدينته الأم، اللقب عام 2016، قبل أن يقود ليكرز إلى التتويج في 2020.

ويسعى إلى تكرار هذا الإنجاز، في ما قال وكيله ريتش بول لشبكة «إي إس بي إن» إنه عقد لمدة عامين بقيمة 8 ملايين دولار.

وكان أسطورة الدوري الأمريكي يدرس خيارات عدة، لكنه سينضم إلى فريق سفنتي سيكسرز الذي تعاقد مع الجناح جايلن براون قادمًا من بوسطن سلتيكس، ويضم أيضًا لاعب الارتكاز النجم جويل إمبيد وصانعي اللعب تايريز ماكسي والباهاماسي في جي إدجكومب.

وبلغ فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الأدوار الإقصائية في ثمانية من المواسم التسعة الأخيرة، لكنه لم يتجاوز أبدًا الدور الثاني، حيث خرج الموسم الجاري بخسارة قاسية أمام نيويورك نيكس الذي توج لاحقًا باللقب.

وكانت آخر مرة بلغ فيها سيكسرز نهائي الدوري عام 2001 عندما خسر أمام ليكرز، فيما يعود آخر لقب أحرزه إلى عام 1983، حين قاد جوليوس إرفينج الفريق إلى اكتساح ليكرز في النهائي.