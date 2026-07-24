دورة مونتريال.. سينر وديوكوفيتش ينسحبان

أعلن منظِّمو دورة مونتريال للماسترز للتنس «1000 نقطة»، الجمعة، انسحاب الإيطالي يانيك سينر، والصربي نوفاك ديوكوفيتش من البطولة، المقرَّر تنظيمها الشهر المقبل، معربين عن خيبة أملهم إزاء هذا الانسحاب المتأخر.

وفي ظل جدولٍ مزدحمٍ، حقق سينر، المصنَّف الأول عالميًّا، وديوكوفيتش، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى «24 لقبًا»، مشوارين رائعين في بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى، يوليو الجاري، حيث تُوِّج الإيطالي باللقب، فيما خرج الصربي من نصف النهائي.

وعن الخطوة، قال سينر: «بعد دراسةٍ متأنيةٍ لجميع العوامل مع فريقي، اتخذنا القرار الصعب بالانسحاب من دورة مونتريال».

وأضاف: «ليس من السهل أبدًا الغياب عن حدثٍ بهذه الأهمية، لكننا نعتقد أن هذا هو القرار الصحيح لإعطاء الأولوية لصحتي».

وتُشكِّل دورة مونتريال للرجال محطةً أساسيةً في الطريق إلى بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينج ميدوز.

وأعرب المنظمون عن خيبة أملهم إزاء الانسحاب المتأخر، مشيرين إلى أن اللاعبَين انسحبا أيضًا من نسخة العام الماضي التي نُظِّمت في تورونتو.

وذكرت فاليري تيترو، مديرة البطولة، في بيانٍ: «نحترم قراريهما، وندرك أن صحة اللاعبين يجب أن تبقى أولويةً في ظل هذا الجدول المرهق».

ومن المتوقَّع الآن أن يكون الألماني ألكسندر زفيريف، بطل «فرنسا المفتوحة» ووصيف «ويمبلدون»، المصنَّف الأول في مونتريال، يليه الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم.

وكان الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنَّف الثالث عالميًّا، أعلن انسحابه من دورة مونتريال بسبب إصابةٍ مستمرَّةٍ في المعصم.