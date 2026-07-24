نوريس: قرارات تجارية أثرت على فورمولا 1

أكد البريطاني لاندو نوريس، سائق مكلارين، أن قرارات تجارية أثرت بشكل كبير على مسار بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، مشددًا على ضرورة أن يظل حاضرًا في الأذهان أنها رياضة في المقام الأول.

ومع ‌تذمر السائقين من ‌اللوائح الجديدة التي حدت ​من ‌سرعتهم، خاصة ⁠خلال ​جائزة بلجيكا ⁠الكبرى مطلع الأسبوع، قال السائق البريطاني للصحافيين قبل سباق المجر المقرر الأحد المقبل، إن فورمولا 1 قادرة على تقديم مستوى أفضل.

وقال نوريس: «إنها صناعة الجميع يريد تحقيق الأموال، ولذلك من أجل دخول أودي وفرق أخرى كان علينا تغيير هذه الأمور، هذا أمر مؤسف لم ⁠يكن ينبغي أن يكون الوضع هكذا أبدًا، ‌لكن هكذا تعمل الشركات».

وانضمت أودي ‌إلى البطولة الموسم الجاري بعد ​استحواذها على فريق ساوبر السويسري، ‌وشجعتها القواعد الجديدة التي رفعت نسبة الاعتماد على ‌الطاقة الكهربائية في وحدة الطاقة لتقترب من مستوى محرك الاحتراق الداخلي.

وتقرر تعديل اللوائح الخاصة بعام 2027 لتقليل نسبة المساهمة الكهربائية.

وقال نوريس، الذي تستخدم سيارته محركًا من مرسيدس: «ستظل فورمولا 1 ‌دائمًا رائعة، لكنها يمكن أن تكون أفضل».

وأضاف: «نحن كسائقين نعرف هذا الأمر أكثر من ⁠أي ⁠شخص آخر الأمر المؤسف هو أن فورمولا 1 أصبحت تُدار بشكل أكبر بسبب كونها صناعة في الوقت الحالي».