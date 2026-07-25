الأحمري لـ «الرياضية»: أبها يستهدف إعارات النصر والأهلي

يسعى نادي أبها إلى دعم فريقه الأول لكرة القدم، العائد إلى دوري «روشن» السعودي، بإعاراتٍ من النصر والأهلي، حسبما كشف لـ «الرياضية» سعد الأحمري، رئيس مجلس إدارة النادي.

وتنتظر الإدارة عودة فريقي النصر والأهلي من معسكريهما الإعدايين الجاريين في البرتغال، لبدء التواصل معهما بشأن استعارة لاعبين خلال الموسم المقبل.

وأكد الأحمري سعي ناديه إلى توظيف صيغة الإعارة في إطار جهود تقوية الفريق الأول، الذي يدربه الكرواتي دامير بوريتش.

وأشار إلى توجيه الإدارة أنظارها، في هذا السياق، إلى لاعبي الأندية الكبرى في الدوري، للاستفادة من مستويات الاحتكاك العالية واستغلال وجود عناصر تتطلع إلى المشاركة بصفة أساسية ولو بقميصٍ آخر، كاشفًا عن تحديد بعض الأسماء في النصر والأهلي التي أثارت اهتمام ناديه وستكون محور الحديث مع إدارتي الناديين، لكنه رفض الإفصاح عنها.

ويستعد أبها، عبر معسكرٍ يَجري في سلوفينيا، للموسم المقبل، بعدما تٌوِّج بلقب دوري «يلو» للدرجة الأولى وعاد إلى «روشن» منهيًا غيابه عنه لموسمين.

وتحدث الأحمري عن استفادة الفريق من المعسكر، وأوضح: «استفدنا منه في رفع معدلات اللياقة البدنية، عبر التمارين الصباحية والمسائية، وإحداث التجانس بين اللاعبين، والمتابعة الدقيقة لبرامج إعدادهم للموسم».