سانتوس: غياب نيمار عن رحلة فنزويلا قرار فني

أكد نادي سانتوس البرازيلي أن غياب نيمار عن رحلة الفريق الأول لكرة القدم إلى فنزويلا لمواجهة «يونفيرسيداد سينترال» في ذهاب تصفيات بطولة «سود أمريكانا» كان بسبب النقص البدني، خاصة بعد الجدل الذي أثاره اللاعب بمشاركته في بطولة للعبة الورق بمدينة ساو باولو يوم المباراة.

وكان نيمار شارك في كأس العالم، إلا أن إصابة في ربلة الساق حدّت من ظهوره، حيث اقتصرت مساهماته على مباراتين فقط من أصل خمس، وسجل هدفًا من ركلة جزاء أمام النرويج «1- 2» في ثمن النهائي. وبعد عودته إلى البرازيل انضم إلى تدريبات سانتوس.

وعلى الرغم من فوز سانتوس على مضيفه الخميس 4-1، في البطولة القارية الثانية، لم يمر غياب نيمار مرور الكرام بين أوساط النقاد والمشجعين، إلا أن صحيفة «ماركا» الإسبانية نقلت تصريحات للمدرب كوكا أوضح فيها أن تخلف اللاعب عن الرحلة كان قرارًا فنيًا من أجل تجهيزه لجدول زمني مرهق يفرض عليه المشاركة في أربع مباريات خلال 10 أيام.

وأضاف: «بما أنه غاب عن الملاعب بضعة أيام، ولم يحصل على إجازة، فقد قررنا أن ندعه يصبح أقوى، وأن يتدرب بجد حتى يتمكن من خوض سلسلة من المباريات».

واستطرد: «سنخوض أربع مباريات خلال 10 أيام، فما الفائدة من إحضاره إلى هنا؟. لقد رأيتم مدى صعوبة الرحلة وإرهاقها. لقد مكث في المدينة يتدرب، تمامًا مثل ويليان أراو، وجواو شميدت، وإيجور فينيسيوس، وهذا يمنحنا خيارات أكثر للاستحقاقات المقبلة».

وكان نيمار، النجم السابق لبرشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، والهلال السعودي، نشر في حساباته على وسائل التواصل صورًا له خلال مشاركته في تلك البطولة وعلق عليها «الحياة مزحة»، وهي عبارة فسرها الكثيرون على أنها رد فعل على الجدل الدائر، الذي رافق جزءًا كبيرًا من مسيرته المهنية، بسبب قراراته خارج الملعب.