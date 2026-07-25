سان دييجو تجهز أخضر ألعاب القوى 20

وصلت بعثة المنتخب السعودي لألعاب القوى تحت 20 عامًا إلى الولايات المتحدة، الجمعة، لبدء معسكرها الإعدادي الأخير في سان دييجو قبل التوجُّه إلى يوجين لخوض منافسات بطولة العالم بمشاركة سبعة لاعبين في المنافسات الفردية، وسباق التتابع 4×400 متر.

وتنطلق بطولة العالم، 5 أغسطس المقبل، بمدينة يوجين في ولاية أوريجون الأمريكية، وتستمر حتى 9 من الشهر ذاته.

وطبقًا لحساب اتحاد ألعاب القوى السعودي في منصة «إكس» حجز العدَّاء مساعد السبيعي مقعده في بطولة العالم بعد تحقيقه الرقم التأهيلي في سباق 800 متر بزمن 1.49.71، فيما حقق حسن حقوي الرقم السعودي الجديد تحت 20 عامًا في سباق 110 أمتار حواجز.

وبدوره، نجح العدَّاء عمار شنقيطي في حجز مقعده ببطولة العالم في يوجين بعد تحقيقه الرقم التأهيلي في سباق 3000 متر موانع بزمن 8.57.84 خلال مشاركته بلقاء Cezmi في تركيا.

وتشهد البطولة سباق التتابع المختلط 4×100 متر للمرة الأولى في تاريخ بطولات العالم للشباب تحت 20 عامًا خلال اليوم الأول.

وتجري البطولة بمشاركة نخبة الرياضيين الشباب من مختلف دول العالم على ملعب هايوارد فيلد، وتستهدف الرياضيين مواليد 2007 إلى 2010.