الأحد.. الغامدي يدخل سباق رئاسة اتحاد القدم

يتجه خالد الغامدي، رئيس النادي الأهلي، إلى الترشح بشكل رسمي لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، خلال الانتخابات المقررة 30 أغسطس المقبل وفق ما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وتجرى الانتخابات عقب استقالة ياسر المسحل من رئاسة الاتحاد السعودي، التي أعلنها عبر حسابه في منصة «إكس»، بعد خروج المنتخب السعودي من كأس العالم 2026.

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن الغامدي سيعلن، الأحد، عن جميع التفاصيل الخاصة بترشحه، وبينها قائمته الانتخابية التي تضم لاعبين سابقين وإداريين سبق لهم العمل في الكرة السعودية.

وتأتي خطوة الغامدي في الدخول على خط الترشح لكرسي رئاسة اتحاد القدم حسب المصادر ذاتها في ظل عدم استمراره في رئاسة الأهلي مع التوجه نحو إلغاء انتخابات مجالس إدارات المؤسسات غير الربحية في أندية النصر، والأهلي، والاتحاد خلال الفترة المقبلة ونيّة طرح الأندية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامَّة للبيع.

وتولى الغامدي رئاسة مؤسسة النادي الأهلي غير الربحية ثلاث مرات متتالية بدءًا من يوليو 2024، وحفلت مسيرته بالعديد من الإنجازات، وأبرزها تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين على التوالي.

وفي حال، أعلن الغامدي رسميًا عن ترشحه، فإنه سيدخل في منافسة مع بدر الرزيزاء، رئيس مجلس إدارة نادي القادسية السابق الذي أعلن رسميًا عن ترشحه لمنصب رئيس مجلس ادارة اتحاد القدم، إضافة إلى أسماء أخرى تستعد لخوض الانتخابات وفق مصادر «الرياضية»، وتضم الدكتور يحيى راجح الشريف، معيض الشهري، حاتم خيمي، داوود المقرن وأحمد الوادعي.

وتستمر فترة الترشح لرئاسة اتحاد القد حتى الأول من أغسطس المقبل حسب البرنامج الزمني الذي اعتمدته لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، فيما تُفحص قوائم المترشحين من 2 إلى 7 أغسطس المقبل، على أن يتلقى مركز التحكيم الرياضي السعودي الطعون والتظلمات على القوائم خلال الفترة من 9 إلى 13 أغسطس، ويتم الفصل فيها خلال الفترة من 15 إلى 23 من الشهر المقبل، وإعلان النتائج في 24 منه.

وحدد البرنامج الزمني يوم 25 أغسطس موعدًا أخيرًا لانسحاب المترشحين، قبل إعلان القوائم النهائية في 26 أغسطس، وانطلاق الحملات الانتخابية في اليوم التالي واستمرارها حتى 29 أغسطس، فيما تُجرى الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في 30 أغسطس 2026.