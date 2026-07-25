السيتي يبقي خوسانوف 5 أعوام

مدّد الأوزبكي عبد القادر خوسانوف، مُدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، عقده مع النادي مدة خمسة أعوام، وفق ما أعلنه وصيف بطل دوري «بريميرليج»، السبت.

وقال خوسانوف بعد إعلان تمديد العقد مع سيتي: «هذا يوم رائع بالنسبة لي ولعائلتي، أنا سعيد جدًا بتمديد بقائي مع سيتي، استمتعت بكل دقيقة منذ وصولي إلى مانشستر، وأشعر أني أتطور وأتعلم كثيرًا لاعبًا، أمامي الآن تحدٍ جديد، متمثل بإقناع المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا وجهازه الفني، وضمان وجودي بشكل منتظم في الفريق، أنا مصمم على تحقيق ذلك».

وأبدى البرتغالي هوجو فيانا، مدير كرة القدم في سيتي، سعادته باستمرار اللاعب الأوزبكي، مضيفًا: «كنا سعداء ومعجبين بالتطور الذي أظهره عبد القادر خوسانوف منذ وصوله إلى إنجلترا، نحن نراه ينمو ليصبح شابًا رائعًا ومدافعًا مميزًا، لكننا نعلم أن هذه مجرد البداية».

وتابع فيانا: «قدراته البدنية والفنية من أعلى مستوى، ويمتلك كل المقومات اللازمة ليصبح قلب دفاع من الطراز العالمي، هو بعمر الثانية والعشرين فقط، أفضل أعوامه لا تزال أمامه، وإمكانية تطوره بشكل أكبر واضحة للجميع».

وأسهم خوسانوف، الموسم الماضي، في قيادة سيتي لإحراز لقب مسابقتي الكأس، وكأس الرابطة المحليتين، إضافة إلى إنهاء الدوري الممتاز في المركز الثاني خلف أرسنال، وذلك بقيادة الإسباني بيب جوارديولا، مدرب «السماوي»، الذي قرر الرحيل عن النادي بعد مشوار دام 10 أعوام.

وانضم قلب الدفاع الدولي، البالغ 22 عامًا، إلى سيتي في يناير 2025 قادمًا من لنس الفرنسي.

وخاض خوسانوف 30 مباراة دولية مع منتخب أوزبكستان، وشارك الصيف الجاري في المغامرة الأولى تاريخيًا لبلاده في كأس العالم 2026، ولعب جميع المباريات الثلاث في المجموعة الحادية عشرة.

وأصبح خوسانوف ثاني لاعب من سيتي يُجدد ارتباطه بالنادي لفترة طويلة، بعد الإنجليزي فيل فودن، مهاجم الفريق، الذي وقع عقدًا جديدًا يمتد أربعة أعوام.