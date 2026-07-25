بعد رفض جوارديولا.. بيرلو يوافق على «الأزوري»

وافق الإيطالي أندريا بيرلو على تولي مهمة تدريب منتخب «الأزوري» الأول لكرة القدم، بعدما تم الاتفاق على تفاصيل العقد الممتد أربعة أعوام، براتب سنوي قدره 1.5 مليون يورو، وفق ما كشفت عنه الصحافة المحلية، السبت.

وأوضحت الصحف الإيطالية أن إعلان بيرلو مدربًا للمنتخب الأول رسميًا، من المقرر أن يكون الإثنين أو الثلاثاء المقبلين، بعد حسم التعاقد معه، وكان الخيار الثالث خلف الإسباني بيب جوارديولا، والإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب البرازيل حاليًا.

ورفض جوارديولا، الذي اجتمع معه خلال الأيام الأخيرة باولو مالديني، المدير الرياضي الجديد للمنتخب الإيطالي، والبرازيلي ليوناردو، مستشاره الخاص، استلام المهمة، مبررًا ذلك برغبته بالتفرغ لعائلته بعد 10 أعوام قضاها مع مانشستر سيتي الإنجليزي، حسبما أبانته تقارير صحافية. وبسبب ارتباطه بعقد جديد مع المنتخب البرازيلي فشلت مهمة التعاقد مع أنشيلوتي.

وأشارت صحف إيطالية، منها موقع «فوتبول إيطاليا»، إلى موافقة بيرلو على توليه المهمة، فور تلقيه الاتصال من مالديني وليوناردو، زميليه السابقين في ميلان.

ويرتبط بيرلو بعقد مع نادي يونايتد أف سي الإماراتي، الذي تعاقد معه الصيف الماضي، ويتعين عليه أولًا إنهاء هذا الاتفاق بالتراضي بين الطرفين.

ومع ذلك، لا يُتوقع صدور إعلان رسمي قبل الإثنين أو الثلاثاء وفق «فوتبول إيطاليا»، نظرًا إلى أن الاتحاد الإيطالي للعبة سيعقد اجتماعه الثلاثاء المقبل.

ومن الناحية الفنية، لم يُعد الاتحاد الإيطالي مشاركًا بشكل مباشر في اتخاذ قرار تعيين مدرب المنتخب الجديد، بعدما استحدث منصب المدرب الفني، وأسنده إلى مالديني.

وفشلت إيطاليا، الفائزة بكأس العالم أربع مرات، وكأس أوروبا مرتين، في التأهل إلى المونديال للمرة الثالثة تواليًا.

ويخضع بيرلو إلى ضغط كبير لمحاولة النهوض بـ«الأزوري»، ولا سيما أن خبرته التدريبية لم تبلغ حتى الآن المستوى الذي كان عليه لاعبًا في صفوف ميلان، ويوفنتوس، أو المنتخب الإيطالي، الذي أحرز معه لقب مونديال 2006.

وبدأ بيرلو مشواره التدريبي مع فريق يوفنتوس تحت 23 عامًا، ثم تولى تدريب الفريق الأول من أغسطس 2020 حتى مايو 2021، ونادي فاتح قره جُمرك التركي بين يونيو 2022 ومايو 2023، وسمبدوريا الإيطالي من يونيو 2023 حتى أغسطس 2024، وصولًا إلى يونايتد أف سي الإماراتي.