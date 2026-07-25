40 مليونا تُعيد كانج إن إلى إسبانيا

انتقل الكوري الجنوبي لي كانج إن، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، بطل دوري أبطال أوروبا في الموسمين الأخيرين، إلى صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني، بعقد يمتد خمسة أعوام، وفق ما أعلنه الناديان، السبت.

وأصدر نادي العاصمة الإسباني بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «توصّل أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان إلى اتفاق بشأن انتقال لي كانج إن، الذي وقع مع نادينا حتى 30 يونيو»، من دون الكشف عن قيمة الصفقة.

ووفقًا لمصدر مطلع تقدر قيمة الانتقال بـ40 مليون يورو من دون الحوافز.

وبذلك، يغادر لاعب الوسط الهجومي، البالغ 25 عامًا، باريس بعد ثلاثة مواسم، لم ينجح خلالها في فرض نفسه أساسيًا في فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي، لكنه أحرز 12 لقبًا، بينها آخر نسختين من دوري أبطال أوروبا.

وتوجه النادي الباريسي بالشكر إلى كانج إن على مساهمته في إحراز هذين اللقبين القاريين.

واعتمد إنريكي على اللاعب الكوري الجنوبي في الدوري الفرنسي أكثر من دوري الأبطال، لتعويض الغيابات العديدة في صفوف الفريق، بسبب الإصابات، مسجلًا بالمجمل الموسم الماضي أربعة أهداف، مع خمس تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات.

وكان كانج إن، الذي سبق له اللعب في إسبانيا بألوان فالنسيا، محط اهتمام أتلتيكو منذ أشهر عدة، في إطار سعي النادي لتعزيز خياراته الهجومية بعد رحيل الفرنسي أنطوان جريزمان، إلى أورلاندو الأمريكي.

وبات الكوري الجنوبي ثالث صفقات أتلتيكو، الصيف الجاري، بعد الدنماركي مورتن هيولماند، لاعب الوسط، والظهير الإسباني أليخاندرو جريمالدو.