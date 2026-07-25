الهلال.. سمرفيل يدشن انطلاقته في شتاجرسباخ

دشن الدولي الهولندي كريسينسيو سمرفيل، المنضم حديثًا إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم، أول تدريباته مع الأزرق بمعسكر شتاجرسباخ في النمسا، صباح السبت، وفق ما أعلنه الحساب الرسمي للنادي في منصة «إكس».

وانتقل سمرفيل رسميًا إلى النادي العاصمي بموجب عقد يمتد أربعة مواسم، قادمًا من وست هام يونايتد الإنجليزي.

وشارك الدولي الهولندي في تدريب الهلال الصباحي، ووضع الإيطالي سيموني إنزاجي تدريبات خاصة للاعب داخل النادي الصحي بمقر سكن البعثة.

وبدأ سمرفيل مسيرته من أكاديمية فينورد الهولندي، قبل انتقاله إلى ليدز عام 2020، وفرض نفسه تدريجيًا ضمن الفريق الأول، ومن ثم التحق بصفوف وست هام في أغسطس 2024 بعقد لمدة خمسة أعوام مع أفضلية التمديد موسمًا إضافيًا.

وخاض سمرفيل 34 مباراة مع وست هام في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي الذي انتهى بهبوط فريقه إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيونشيب»، سجل خلالها سبعة أهداف، قبل أن يرفع اسهمه بتسجيل هدفين، وصناعة مثلهما مع المنتخب الهولندي في أربع مباريات ضمن كأس العالم 2026.