لايلز يخطف الزمن الأفضل في أمريكا

سجل العداء الأمريكي نواه لايلز أفضل زمن، العام الجاري، في 100 متر، في طريقه للفوز بلقب هذا السباق للمرة الثالثة في بطولة الولايات المتحدة لألعاب القوى.

وقطع لايلز السباق بزمن قدره 9.79 ثانية، بعدما عوض بدايته البطيئة في الأمتار الثلاثين الأخيرة، متفوقًا على روني بايكر، وكيني بيدناريك، اللذين سجلا التوقيت ذاته، وقدره 9.88 ثانية، فيما حل كريستيان كولمان، بطل العالم السابق، في المركز الرابع بـ9.93 ثانية.

وتفوق لايلز على الرقم الذي سجله الجامايكي أوبليك سيفيل، خلال البطولة المحلية، يونيو الماضي، وقدره 9.82 ثانية، معادلًا أفضل زمن له، الذي حققه صيف 2024، خلال تتويجه بالذهبية في أولمبياد باريس.

ويعود لايلز، فجر الأحد، إلى المضمار لخوض تصفيات سباق 200 متر.

من جهتها، أحرزت شاكاري ريتشاردسون، بطلة العالم لعام 2023، والحائزة على الفضية الأولمبية عام 2024، لقبها الوطني الثالث في سباق 100 متر، بعدما سجلت 10.77 ثانية.

وابتعدت العداءة البالغة 26 عامًا، تدريجيًا عن كايلا وايت، زميلتها في التدريب، التي حلت ثانية بزمن 10.90 ثانية، بعد موسم 2025 صعب شهد فشلها في الصعود إلى منصة التتويج أثناء دفاعها عن لقبها العالمي في سباق 100 متر.

وجاءت تماري ديفيس ثالثة بزمن 11.00 ثانية.

وفي عام لا تُنظم فيه بطولة العالم، ولا تكون فيه بطاقات التأهل إلى المنتخب الأولمبي على المحك، فضّل عدد من الأسماء البارزة الغياب عن البطولة الوطنية الأمريكية، أو تعديل برامجهم بملعب آيكان في نيويورك.

وتغيبت ميليسا جيفرسون-وودن، التي أحرزت ذهبيات 100 متر، و200 متر، وسباق التتابع أربع مرات 100 متر، خلال بطولة العالم، سبتمبر الماضي، عن سباق 100 متر، على أن تبدأ مشاركتها في تصفيات 200 متر، فجر الأحد.

وسقط كوينسي هول، المتوج بذهبية 400 متر، في أولمبياد باريس 2024، في تصفيات هذا السباق، بعدما سجل 46.47 ثانية، ليحتل المركز السادس عشر، في سباق تصدره خاليب ماكراي بزمن 44.65 ثانية.