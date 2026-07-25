النصر يرفع عقد الطحان.. وينتظر الموافقة

رفعت إدارة نادي النصر عقد يوسف الطحان، مدافع فريق تحت 21 عامًا لكرة القدم، بعد تجديده، إلى لجنة الرقابة المالية، التابعة لرابطة الدوري السعودي، من أجل اعتماده، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن إدارة القطب العاصمي، جددت عقد الطحان «20 عامًا» لمدة موسمين، إلا أنها لم تتلق الموافقة من لجنة الرقابة المالية، حتى السبت.

وبيّن المصدر أن إدارة النصر وضعت عقدي الطحان وعبد الرحمن غريب، عقب تجديدهما، على طاولة لجنة الرقابة المالية، بانتظار إزاله القيود التي فرضتها على النادي.

وتدرج الطحان في الفئات السنية بنادي النصر، وشارك مع فريق تحت 21 عامًا، الموسم الماضي، بإشراف البرازيلي مارسيلو سالازار.

وكانت «الرياضية» أكدت، وفق مصدر خاص الجمعة، أن نادي النصر تحصل على شهادة الكفاءة المالية، التي تُتيح له إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، غير أن القيود التي فرضتها لجنة الرقابة المالية ، خلال الفترة الماضية، ما زالت مستمرَّةً «حتى الجمعة».