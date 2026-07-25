أبو حور لـ«الرياضية»: المدفوع يقتل نزاهة المسابقات

كشف الشاعر السعودي عبد السلام الشهراني «أبو حور» عن أن دخوله عالم الشعر الغنائي جاء دون تخطيط مسبق، موضحًا أنه لم يكن يعلم بامتلاكه موهبة في هذا اللون حتى تعلمه في الكويت على يد الشاعر فهد العدواني.

وقال لـ«الرياضية»: «لم أكن أعلم أن لدي موهبة في الشعر الغنائي، وتعلمت هذا اللون في الكويت، وعلى يد صديقي الشاعر فهد العدواني، الذي علمني أسلوبه، ولكنني لم أجعل الشعر الغنائي خياري الأساسي، ولو ركزت عليه لأبدعت فيه بكل تأكيد».

وأوضح الشهراني أن الشعر الغنائي موجه للمطربين فقط، مشيرًا إلى أن الشعر النبطي شعر المجالس والمنصات، قائلًا: «الشعر النبطي هو الأصل والقاعدة الأساسية، أما الغنائي فهو فرع منها».

وأشاد «أبو حور» بالدور الذي تؤديه وزارة الثقافة في دعم المواهب، مؤكدًا أنها تقدم كل أشكال الدعم للمبدعين.

وأضاف: «وزارة الثقافة داعمة لكل موهبة، ولم أجد منها أي تقصير، بل تتبنى الموهوبين، وتسهم في تطويرهم، وأرى أن التقصير يقع علينا نحن أكثر من أي جهة أخرى».

وطالب الشهراني بتنظيم مسابقات شعرية تعتمد على التحكيم الفني بعيدًا عن التصويت المدفوع، عادًا أن كثيرًا من المسابقات أصبحت تحسم نتائجها بالدعم المالي لا بالمستوى الشعري، وقال: «أتمنى أن نشاهد مسابقات نزيهة يفوز فيها الأكثر شاعرية، والأقوى في بناء الصورة الشعرية، والأجود في اختيار القوافي والمفردات، لأن هذه المعايير هي التي تستحق التتويج، وليس عدد الأصوات المدفوعة».