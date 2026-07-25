جائزة المجر الكُبرى.. نوريس يخطف الأخيرة

حقق البريطاني لاندو نوريس، سائق ماكلارين، حامل لقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، أسرع زمن ​للفة في التجارب الحرة الأخيرة من سباق جائزة المجر الكبرى، السبت.

وسجل الفائز بسباق العام الماضي أفضل توقيت على حلبة «هنجارورينج»، بزمن قدره دقيقة واحدة و17.939 ثانية، متفوقًا بفارق 0.117 ثانية على لويس هاميلتون، سائق فيراري، و0.129 ثانية على كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، متصدر الترتيب ‌العام.

وأنهى أنتونيلي ‌التجارب الحرة متقدمًا على شارل ​لوكلير، سائق فيراري، ⁠وأوسكار ​بياستري، زمليه في ماكلارين، وجورج راسل، سائق مرسيدس.

واحتل الهولندي ماكس فيرستابن، سائق رد بُل، المركز السابع، وجاء إسحاق حجار، زميله في الفريق، بالمركز الثامن بفارق 1.004 ثانية عن المتصدر.

ويحاول هاميلتون تحقيق مركز أول المنطلقين في سباق جائزة المجر الكبرى للمرة العاشرة، ⁠مع انطلاق التجارب التأهيلية مساء السبت. إضافة إلى استهدافه تحقيق فوزه التاسع، ​وهو رقم قياسي، على الحلبة ‌الواقعة خارج بودابست، محاولًا الاستفادة من سرعة سيارة ‌فيراري في جلستي التجارب الحرة الجمعة.

ويتمتع أنتونيلي، الفائز بستة سباقات حتى الآن، الموسم الجاري، بفارق 45 نقطة عن هاميلتون بعد 10 جولات.

واحتل فرناندو ألونسو ولانس سترول، ثنائي أستون مارتن، المركزين 17 و18 تواليًا بسيارة خضعت لتحسينات كثيرة، وكان الإسباني متأخرًا بفارق 2.454 ثانية عن نوريس، بينما كان الكندي أبطأ بفارق 2.944 ثانية.

وأوقفت جلسة التجارب الحرة الأخيرة قبل ‌39 دقيقة من نهايتها، عندما توقف سيرجيو بيريز، سائق كاديلاك، على الحلبة، ⁠بسبب ⁠تصاعد الدخان من المكابح، من دون تسجيل وقت مناسب.