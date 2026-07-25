سبارتا يستقطب ابن عم هالاند

وقع نادي سبارتا براج التشيكي مع النرويجي يوناتان براوت برونز، ابن عم إيرلينج هالاند، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، قادمًا من فريق راكوف تشينستوشوفا البولندي.

وأوضح النادي التشيكي، السبت، أن المهاجم البارز، البالغ من العمر 25 عامًا، الذي سجل 40 هدفًا في كافة البطولات خلال العامين الماضيين، وافق على عقد لعدة أعوام.

وحسبما كشف عنه الإعلام البولندي، تقدر صفقة انتقال اللاعب النرويجي إلى صفوف الفريق التشيكي بـ6.8 مليون دولار.

ولعب يوناتان قبل عاميّه في راكوف، مع فريق لوفين في بلجيكا، وأندية الدرجة الأولى النرويجية، سترومسجودست وليليستروم.

ويواجه سبارتا، فريق أولمبيك ليون الفرنسي في الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا، أغسطس المقبل.