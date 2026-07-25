من هو تين يدفاي مدافع الشباب الجديد؟

ينحدر تين يدفاي مدافع فريق الشباب الأول لكرة القدم من أسرة كروية، إذ ينتمي والده زدنكو إلى مدينة موستار في البوسنة والهرسك، وكان لاعبًا محترفًا في صفوف نادي فيليج موستار قبل انتقال العائلة إلى كرواتيا.

تزوج يدفاي من دينا دراجيا في 12 يونيو 2022 بمدينة فاراجدين الكرواتية، وأنجبا طفلهما الأول «نيلسن - نيكو» في مايو 2026 بأثينا.

يُقدَّر صافي ثروته بنحو 5 ملايين يورو، ويأتي ذلك بشكل أساسي من عقوده الاحترافية والرعايات فيما يبلغ عمره 30 عاما.

ومن هواياته خارج الملعب: الصيد، ومتابعة سباقات السيارات، والسفر، ويبلغ طوله 184 سم ووزنه 81 كجم.

بدأ يدفاي ممارسة كرة القدم في سن السابعة، حيث التحق بأكاديمية نادي زغرب عام 2002، ثم انتقل عام 2005 إلى أكاديمية دينامو زغرب، التي شكّلت مرحلة مهمة في تطويره الفني.

صُعد إلى الفريق الأول لدينامو زغرب عام 2013، ولعب مباراته الرسمية الأولى بجانب المدافع جوزيب شيمونيتش أمام أوسيجك، ونجح في التتويج مع الفريق بلقب الدوري الكرواتي الممتاز والسوبر الكرواتي في نفس العام.

انتقل في صيف 2013 إلى نادي روما الإيطالي، وشارك في مباراتين بالدوري الإيطالي، قبل أن يُعار عام 2014 إلى باير ليفركوزن الألماني، ثم يوقّع عقدًا دائمًا مع النادي الألماني حتى عام 2021.

خاض تجربة إعارة مع أوجسبورج موسم 2019-2020، حيث خاض 31 مباراة، ثم انتقل عام 2021 إلى لوكوموتيف موسكو الروسي.

وفي مطلع عام 2023 أُعير إلى نادي العين الإماراتي، وحقق معه وصافة كأس السوبر الإماراتي، قبل أن ينتقل إلى باناثينايكوس اليوناني ويتوج معه بكأس اليونان عام 2024.

مثّل يدفاي جميع الفئات السنية لمنتخب كرواتيا من تحت 15 عامًا وحتى تحت 21 عامًا.

وخاض أول مباراة مع المنتخب الأول في 4 سبتمبر 2014 أمام قبرص.

شارك في يورو 2016، وكان ضمن القائمة التي حققت المركز الثاني في كأس العالم 2018 بروسيا.

وسجل هدفين دوليين حتى الآن، كلاهما أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية عام 2018.

في الوقت الراهن، يطمح المدافع الكرواتي إلى إثبات جدارته مع الليث العاصمي والعودة بقوة إلى المنافسة على الألقاب.