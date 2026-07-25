الاتحاد.. تأهيل خاص يعيد عوار

وضع الألماني ينز فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، برنامجًا خاصًا للجزائري حسام عوار مع دخوله، السبت، في المعسكر الخارجي الجاري في مدينة ماربيا الإسبانية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن عوار يخضع لبرنامج لياقي مكثف بهدف تجهيزه، بعد عودته من الإجازة الاستثنائية الخاصة، نظير مشاركته الدولية مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم.

من جانب آخر، يخوض فريق الاتحاد، عند الـ 08:00 من مساء السبت مواجهته التجريبية الثانية أمام لاس بالماس الإسباني، ضمن برنامجه الإعدادي في المعسكر الخارجي، الذي يختتم 31 يوليو الجاري.

وكان الأماني ينز فيسينج، مدرب الفريق، فرض تدريبات صباحية للاعبين، شملت بعض الجوانب التكتيكية، التي ينوي تطبيقها في مواجهة الليلة.

ويفتتح الفريق الاتحادي موسمه الجديد بمواجهة الجزيرة الإماراتي على ملعب الأخير في أبوظبي العاصمة، 11 أغسطس المقبل، ضمن الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.