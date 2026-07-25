الخليج يتعادل في رابع التجارب

تعادل فريق الخليج الأول لكرة القدم، السبت، أمام نظيره دوردريخت الهولندي بنتيجة 2ـ2 في رابع المواجهات التجريبية ضمن معسكره الإعدادي المنظم في هولندا، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وجاءت أهداف الخليج عن طريق النرويجي جوشوا كينج، ومنصور حمزي.

وواجه الخليج تجريبيًا في معسكره الخارجي بني ياس الإماراتي، وكسب المواجهة بنتيجة 2ـ1، وإيجاليت الهولندي وخسرها 2ـ0، وانتصر على دي تريفيرز الهولندي 3ـ2.

ويواصل الخليج تحضيراته في هولندا ضمن المرحلة الثانية، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، إذ يستمر معسكره الخارجي في هولندا حتى 28 يوليو الجاري، ويتضمن خوض مواجهة تجريبية خامسة.