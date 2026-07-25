سمرفيل: نيمار مثلي الأعلى.. والهلال فاجأني

أبدى الدولي الهولندي كريسينسيو سمرفيل، المنضم حديثًا إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم، حماسه لخوض التجربة مع النادي العاصمي، التي يعدها تحديًا كبيرًا ودافعًا لتحقيق جميع البطولات المتاحة في الموسم، وذلك خلال حديثه في فيديو بثه المركز الإعلامي للنادي السبت.

وقال سمرفيل: «أنا سعيد جدًا بالتوقيع مع الهلال أكبر نادٍ في الدوري السعودي، ومتحمس لخوض أول تجربة خارج أوروبا.. أعتقد عندما ذهبت إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأنا في عمر 18 عامًا كان من المخيف الذهاب إلى بلد آخر لكن أعتقد أن هذا جعلني ناضجًا جدًا وساعدني على التطور في كرة القدم وخارج كرة القدم وهذا الشعور رائع».

وأضاف لاعب الوسط: «استدعائي إلى تشكيلة هولندا أمر لا يمكن أن أنساه خصوصًا أنه كان في بطولة كأس العالم وهذا حلم لكل طفل صغير أو لاعب، وسعيد جدًا بتسجيل هدفين وصناعة آخرين ومساعدة منتخب بلادي.. لدي طموحات عالية أعتقد أني مثل الجميع أريد أن أصبح بطل الدوري وأريد الفوز بدوري الأبطال وكل ما يمكن بالنسبة لي كفرد أتمنى أن أتمكن من مساعدة الفريق وتحفيز الجماهير للحضور إلى الملعب ودعمنا، أنا من نوعية اللاعبين الذين يحبون ذلك وينتظرون دعم الجماهير ودعمهم في المدرجات لأنني عندما كنت صغيرًا كان مثلي الأعلى نيمار ولاعب مثله هذا النجم تأتي لرؤيته في الملعب لذلك كنت دائمًا أفكر في هذا الأمر».

وعن المفاوضات مع الهلال قال كريسينسيو: «الأمر كان سريعًا جدًا ، تعلم أنه إذا رغب بك نادٍ مثل الهلال ستضاعف التفكير في كل شيء. إنه شرف كبير هذه الثقة من الجميع في النادي أن يكونوا مهتمين بي وأنا فكرت بالأمر وتصرفت بناء على إحساسي وشعرت أن هذا القرار الصحيح بالنسبة لي وأنا الآن هنا».



وأضاف: «لقد شاهدت الهلال عن قرب في كأس العالم للأندية وهناك رأيت المستوى الذي يقدمونه والتنافس مع أفضل أندية العالم وهذا فاجأني كثيرًا، وأنا متحمس لوجودي هنا والالتقاء بكل الجماهير في الملعب ولا أستطيع الانتظار. الهلال تحد جديد سأقدم كل ما لدي وآمل أن كل يستمتع المشجعون بما سأقدمه وأنا متحمس لرؤية الرياض واستكشافها.. الهلال ناد كبير جدًا ويمتلك العديد من المشجعين حول العالم وأنا متحمس للقاء الجماهير ورؤية ثقافة المدينة واستكشافها مع عائلتي».

وانتقل سمرفيل رسميًا إلى النادي العاصمي بموجب عقد يمتد أربعة مواسم، قادمًا من وست هام يونايتد الإنجليزي.

وبدأ سمرفيل مسيرته من أكاديمية فينورد الهولندي، قبل انتقاله إلى ليدز عام 2020، وفرض نفسه تدريجيًا ضمن الفريق الأول، ومن ثم التحق بصفوف وست هام في أغسطس 2024 بعقد لمدة خمسة أعوام مع أفضلية التمديد موسمًا إضافيًا.

وخاض سمرفيل 34 مباراة مع وست هام في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي الذي انتهى بهبوط فريقه إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيونشيب»، سجل خلالها سبعة أهداف، قبل أن يرفع أسهمه بتسجيل هدفين، وصناعة مثلهما مع المنتخب الهولندي في أربع مباريات ضمن كأس العالم 2026.