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تدريب على الرمال
2026.07.25 | 08:10 pm
خاض لاعبو فريق الأهلي الأول لكرة القدم حصة تدريبية على رمال شواطئ مدينة لشبونة، السبت، ضمن برنامج تحضيراته خلال معسكره الجاري في البرتغال استعدادًا للموسم الجديد (المركز الإعلامي ـ الأهلي)
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