بـ 120 مليونا.. ديوماندي يوقف رحلة أوليسيه إلى مدريد

يقترب نادي ريال مدريد الإسباني من التعاقد مع الإيفواري الدولي يان ديوماندي، مهاجم فريق لايبزيج الألماني الأول لكرة القدم، في صفقة قد تصل إلى 120 مليون يورو.

وأوضحت صحيفة «آس» الإسبانية، السبت، أن ديوماندي «19عامًا» والذي شارك مع كوت ديفوار في كأس العالم الأخيرة، أصبح واحدًا من أكثر اللاعبين المرغوبين من قبل الأندية الأوروبية الكبرى، بعد موسمين فقط مع ليجانيس الإسباني ولايبزيج الألماني.

وذكرت الصحيفة أن الصفقة لم تكتمل بعد لكن الريال حصل على موافقة اللاعب، وأن المؤشرات تقول إن الانتقال سيتم بتكلفة تتراوح ما بين 115-120 مليونًا.

ولفتت إلى أن الريال استغل كل ما يدور اهتمامه بالفرنسي مايكل أوليسيه جناح بايرن ميونيخ الألماني الذي يحلم بدوره بارتداء القميص الأبيض، ووجه أنظاره بهدوء نحو ديوماندي مثلما فعل مع تشيلسي في صفقة المدافع الإسباني مارك كوكوريلا.

لكن «آس» لفتت إلى أن هذه الخطوة قد تعني بالضرورة التخلي عن أوليسيه، الذي يعتبر أحد أبرز أهداف الريال بعد تقديمه مستويات كبيرة مع بايرن ميونيخ الموسم الماضي.

واعتبرت الصحيفة أن ديوماندي سيمنح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو السرعة والتوازن في الفريق، إلى جانب البرازيلي فينيسيوس جونيور، والذي يتبقى في عقده موسم واحد، وسط أنباء عن رغبة أرسنال الإنجليزي في التعاقد معه.