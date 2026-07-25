الاتحاد يحسم تجربة بالماس.. و4 يغيبون

فاز فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على لاس بالماس الإسباني 2ـ1، السبت، في ثاني مواجهاته التجريبية ضمن معسكره الجاري في مدينة ماربيا الإسبانية استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد.

وسجل ثنائية الفريق الاتحادي الفرنسي موسى ديابي، والبرتغالي روجر فيرنانديز.

واعتمد الألماني ينز فيسينج، مدرب «النمور»، على تشكيلتين خلال المباراة التي شهدت مشاركة الهولندي ستيفن بيرجوين بعد اكتمال جاهزيته البدنية والفنية، فيما غاب النيجيري جورج إيلينيخينا، ومهند الشنقيطي، ومحمد فلاتة لمعاناة الأول من التهابٍ حادٍّ في اللوزتين، والثاني من آلامٍ في الركبة، شعر بها بعد نهاية الحصة التدريبية الصباحية، والأخير من آلامٍ أسفل البطن، كما غاب أيضًا حامد الغامدي بعد إصابته بقطعٍ في الرباط الصليبي.

ويخوض الفريق الاتحادي مواجهتين تجريبيتين أخيرتين أمام مايوركا وملقة قبل العودة إلى جدة، مطلع أغسطس المقبل، لاستكمال التحضيرات بمرحلةٍ ثالثةٍ وأخيرةٍ على ملعب النادي.

ويدشِّن الاتحاد الموسم الجديد بلقاء الجزيرة الإماراتي، 11 من الشهر المقبل، ضمن الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، وبعد أربعة أيامٍ يستضيف الخلود على ملعب الإنماء في الجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي.