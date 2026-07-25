مصدر مقرّب من «PIF»: أزمة النصر خانقة.. و3 مسارات تنقذه

بدأ صندوق الاستثمارات العامة «PIF» في اتخاذ تدابير عاجلة لتطويق الأزمة المالية الخانقة التي تحاصر النصر، حامل لقب بطولة الدوري السعودي، لا سيما مع وجود النادي تحت الرقابة المالية المشدَّدة من قِبل رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

ووفق مصدر مقرَّب من «PIF»، مالك نادي النصر، خلُصت التدابير إلى تحديد ثلاثة مسارات مهمة، الأول تقييد بعض الصلاحيات المالية للإدارة التنفيذية الحالية في شركة النادي، والثاني التعاقد مع شركات استشارات مالية وتجارية وقانونية مستقلة، تستهدف زيادة الإيرادات التجارية، وتقنين المصاريف لتعزيز استدامة النادي المالية، إضافةً إلى تقديم توصيات وحلول مرفقة بخطة زمنية، تُخرج النادي من وضعه المتأزم ماليًّا، في حين يشمل المسار الثالث دراسة العروض الراغبة في استحواذ النادي العاصمي.

ووفق المصدر المقرَّب من «PIF» ، الذي تحدَّث لـ «الرياضية»، ستُمنع الإدارة التنفيذية من إبرام أي تعاقدات مع لاعبين، أو مدربين دون وجود سيولة مالية، تتوفَّر من الرعايات والمداخيل الخاصة بالنادي.

وكشف المصدر المقرَّب عن أن «PIF» يدرس عرضين جادين على طاولته لشراء النادي، مفضِّلًا أن يكون الاستحواذ جزئيًّا.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذه القرارات تستهدف حفظ القيم المادية والجماهيرية والتسويقية للنادي، وتجنيبه تضاعف الديون، وتعزيز الالتزام بالحوكمة المعمول بها التي تحمي النادي من الأضرار المترتبة على هذه الأزمة الخانقة.

وحسبَ مصادرَ خاصَّة بـ «الرياضية» تتجاوز ديون نادي النصر حاليًّا 800 مليون ريال، تعود بمجملها للقرارات المالية المتَّخذة خلال الموسم الرياضي الماضي.

وفي ردِّه على سؤال «الرياضية»: هل ستُمنع الإدارة التنفيذية من إبرام أي تعاقدات للموسم الجديد؟ أجاب المصدر بوضوح: نعم لن تكون هناك تعاقدات ما لم توفِّر الإدارة التنفيذية سيولةً من مداخيل النادي. وحسبَ الحوكمة التي تُنفَّذ في تعاملات الشركات الرياضية المملوكة لـ «PIF» فإن الملكية تخضع لرقابة من «فيفا»، إضافةً إلى المؤسسات الرياضية التنظيمية الأخرى لضمان عدالة المنافسة بين الأندية التي تملكها جهةٌ واحدةٌ مثل الصندوق بحيث يلتزم «PIF» بمساواة الرعايات المالية بين الأندية، وعدم التدخُّل في القرارات الرياضية المباشرة.