التعاون يكتفي بالتعادل أمام الوصل

تعادل فريق التعاون الأول لكرة القدم مع نظيره الوصل الإماراتي 1-1، السبت، في ثالث مبارياته التجريبية خلال معسكره الجاري في مدينة ميرلو الهولندية ضمن تحضيراته للموسم الجديد.

وافتتح التعاون النتيجة عبر محمد الكويكبي، وتمكن من الوصل إلى التعديل عن طريق البرازيلي لياندرو سابادسيو.

وبدأ الصربي زاركو لازيتيتش، مدرب الفريق القصيمي المباراة بتشكيلة ضمت البرازيلي مايلسون دوس سانتوس في حراسة المرمى، بسام الحريجي، عون السلولي، متعب المفرج، البلغاري مارين بيتكوف، المغربي أشرف المهديوي، راكان الطليحي، باسم العريني، محمد الكويكبي، سيف رجب، والمغربي عبد الرزاق حمد الله.

وفي الشوط الثاني، أجرى المدرب الصربي عددًا من التغييرات بهدف الوقوف على جاهزية أكبر عدد من اللاعبين.

وكان التعاون استهل مواجهاته التجريبية خلال معسكره الحالي الذي يختتم 5 أغسطس المقبل بانتصار على هيلموند الهولندي 2-0، ومن ثم تعادل مع يوبين البلجيكي 2-2.

ويتأهب التعاون لموسم جديد يفتتحه بلقاء الخليج على ملعبه في الـ 15 من الشهر القادم ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي.