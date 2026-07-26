تتويج الأبطال

توَّج يزيد المسعود، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للريشة الطائرة، الفائزين والفائزات في ختام منافسات بطولة المملكة لذوي الإعاقة 2026، السبت (المركز الإعلامي – اتحاد الريشة)