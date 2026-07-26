اتحاد السباحة يكرّم صاحب الرقم القياسي

كرَّم الاتحاد السعودي للسباحة، السبت، حسن الشلاتي، سبَّاح المنتخب، بعد تحقيقه الميدالية البرونزية في سباق 50 مترًا حرَّة فئة 13 - 14 عامًا برقمٍ قياسي جديدٍ قدره 25.15 ثانية، ضمن منافسات بطولة آسيا للألعاب المائية التي اختُتمت أخيرًا في تايلاند.

وجاء التكريم على هامش بطولة المملكة للسباحة، الجارية في مسبح وزارة الرياضة في الرياض. وسلَّم الدكتور زياد أبو الحمائل، المدير التنفيذي للاتحاد، الجائزة للسبَّاح، حسبما كشف عنه الاتحاد بحسابه الرسمي في منصة «إكس».

وشارك الشلاتي في بطولة آسيا للألعاب المائية ضمن قائمة أخضر السباحة المكوَّنة من 16 لاعبًا ولاعبةً، خاضوا أربع منافساتٍ، هي السباحة، والغطس، وكرة الماء، والسباحة الفنية.