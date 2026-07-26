رسميّا.. الغامدي يستقيل من رئاسة الأهلي

أعلن خالد الغامدي، رئيس النادي الأهلي، السبت، رسميًّا استقالته من منصبه بعد مسيرةٍ امتدَّت ثلاثة أعوامٍ.

وودَّع الغامدي جماهير الأهلي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» قائلًا: «بعد رحلة رئاستي لمجلس إدارة هذا الكيان العظيم على مدى ثلاثة أعوامٍ مضت والتي أعتز وأفتخر بها في مسيرتي المهنية، أعلن اليوم عن استقالتي من رئاسة النادي الأهلي التي شهدت العديد من التحديات والإنجازات، أبرزها تحقيق بطولتي نخبة آسيا المتتاليتين وكأس السوبر السعودي».

وعبَّر الغامدي عن شكره لأعضاء مجلس الإدارة، وصندوق الاستثمارات العامة، ومنسوبي النادي ولاعبيه، والجهازين الفني والإداري، ورابطة جماهير النادي، ولكل مَن دعمه، أو اختلف معه بدافع الحرص على الكيان، حسبَ تعبيره.

واختتم الغامدي برسالةٍ إلى الجماهير الأهلاوية، قال فيها: «كنتم دائمًا السند والشريك في كل نجاحٍ، وشكرًا لثقتكم ودعمكم، ولا تنسوني من صالح دعائكم، فكل ما تحقق بفضل الله أولًا، ثم بدعمكم العظيم. واليوم أغادر المنصب، ويبقي الأهلي شامخًا بتاريخه وجماهيره مع إيماني الكامل بأنه قادرٌ على مواصلة النجاح، وتحقيق المزيد في كافة المناسبات مستقبلًا».

وتأتي استقالة الغامدي تأكيدًا لما كشفت عنه «الرياضية»، الجمعة، إذ عنونت: «الأحد.. الغامدي يدخل سباق رئاسة اتحاد القدم»، وكتبت في سياق الخبر، نقلًا عن مصادرَ خاصَّةٍ: «يتجه خالد الغامدي، رئيس النادي الأهلي، إلى الترشُّح بشكلٍ رسمي لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، خلال الانتخابات المقرَّرة 30 أغسطس المقبل». مضيفةً أن خطوة الغامدي في الدخول على خط الترشُّح لكرسي رئاسة اتحاد القدم تأتي في ظل عدم استمراره في رئاسة الأهلي، مشيرةً إلى أنه سيُعلن، الأحد، عن جميع التفاصيل الخاصَّة بترشحه، وبينها قائمته الانتخابية التي تضمُّ لاعبين سابقين وإداريين سبق لهم العمل في الكرة السعودية.

وتجرى الانتخابات عقب استقالة ياسر المسحل من رئاسة الاتحاد السعودي، التي أعلنها عبر حسابه في منصة «إكس» بعد خروج المنتخب السعودي من كأس العالم 2026.

وتولى الغامدي رئاسة مؤسسة النادي الأهلي غير الربحية ثلاث مرَّاتٍ متتالية بدءًا من يوليو 2024، وحفلت مسيرته بعديدٍ من الإنجازات، أبرزها تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين تواليًا، وكأس السوبر السعودي.