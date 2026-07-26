المعيوف لـ «الرياضية»: الجمهور السعودي سر الانتصار

أكد لـ «الرياضية» زياد المعيوف، الملاكم السعودي، سعادته بالفوز على المكسيكي فرانك مانجو في اللقاء الذي جمعهما ضمن نزالات #The_Comeback في «جدة سوبر دوم»، السبت.

والتقى نخبةٌ من أبرز نجوم الملاكمة العالمية في سلسلةٍ من النزالات القوية، يتقدمها النزال الرئيس الذي يجمع جوشوا ومنافسه برينجا، إلى جانب عددٍ من المواجهات العالمية، والمشاركات السعودية في أمسيةٍ شهدت مستوياتٍ فنيةً عاليةً.

وأثنى المعيوف على دعم المشجعين السعوديين له في جميع أوقات النزال.

وأهدى المعيوف خلال حديثه لـ «الرياضية» الفوز لوالدته، مشيرًا إلى أن الاستسلام هو الهزيمة الحقيقية.