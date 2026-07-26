بعد بداية صادمة.. جوشوا يعود ويحسم مواجهة «The Comeback» بالضربة القاضية

اختُتمت منافسات أمسية "The Comeback" للملاكمة، التي استضافتها "جدة سوبر دوم" ضمن فعاليات "تقويم جدة"، بالتعاون مع "موسم الرياض"، السبت، وسط حضورٍ جماهيري كبيرٍ، استمتع بـ 13 نزالًا، شارك فيها نخبةٌ من أبرز الملاكمين العالميين، إلى جانب عددٍ من المواهب الصاعدة.

وأسفرت النزالات عن ثلاثة انتصاراتٍ للملاكمين السعوديين، فيما خطف البريطاني أنتوني جوشوا الأضواء بفوزه على الألباني كريستيان برينجا بالضربة القاضية (KO) في النزال الرئيس من الجولة الثانية.

وبدأ النزال الأخير بعزف السلام الملكي السعودي، والنشيدين الوطنيين الألباني والبريطاني، وجاءت المواجهةُ فيه صادمةً للحضور حيث نجح برينجا في إسقاط جوشوا مرتين خلال الجولة الأولى في مفاجأةٍ غير متوقَّعةٍ.

وفي الجولة الثانية، استعاد جوشوا توازنه، وفرض سيطرته على مجريات النزال موجِّهًا سلسلةً من اللكمات القوية التي وضعت منافسه تحت ضغطٍ متواصلٍ قبل أن يحسمه بالضربة القاضية، وينهيه قبيل نهاية الجولة.

وخلال المؤتمر الصحافي، الذي أعقب النزال، وجَّه أنتوني جوشوا، وإيدي هيرن، رئيس شركة ماتش روم سبورت، شكرهما لمعالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، على دوره الكبير في تطور رياضة الملاكمة عالميًّا، واستضافة هذه الأمسية الكبرى. كذلك أثنيا على الجهود المبذولة لدعم هذه الرياضة في السعودية عبر Saudi Boxing Commission، وأكدا أن ما تشهده البلاد من تطورٍ في استضافة البطولات العالمية يعكس حجم الاهتمام بالملاكمة، ويعزز مكانتها بوصفها وجهةً عالميةً لاستضافة أبرز الأحداث الرياضية.

وفي تصريحٍ له على الحلبة بعد الانتصار، قال جوشوا: "كانت الأشهر السبعة الماضية من أصعب الفترات في حياتي، وكان عليَّ أن أتحلَّى بالصبر والإصرار حتى أصل إلى هذه اللحظة. أود أولًا أن أشكر الجميع على حضورهم هذا المساء، فهذا يعني لي الكثير، كما أشكر كريستيان برينجا وفريقه على النزال القوي الذي قدَّموه. لقد كان هذا النزال مهمًّا بالنسبة له كما كان مهمًّا بالنسبة لي، لذا شاهدتم ما حدث داخل الحلبة".

وعند سؤاله عن إمكانية مواجهة مواطنه تايسون فيوري، أجاب مازحًا: "هل تايسون فيوري موجودٌ هنا؟". وأضاف: "أكنُّ كل الاحترام لما حققه طوال مسيرته، لكنني بوصفي ملاكمًا أطالب بهذه المواجهة منذ فترةٍ طويلةٍ، والآن أصبحنا أقرب إليها من أي وقتٍ مضى".

كذلك تحدَّث عن صعوبة النزال، قائلًا: "برينجا ملاكمٌ قوي، ومنحني اختبارًا حقيقيًّا. أنا أعرف ما الذي أفعله داخل الحلبة، وربما يحتاج إلى مزيدٍ من الخبرة، لكنَّه يمتلك مستقبلًا واعدًا. هذا ما يفعله الأبطال، فقد نسقط، لكننا ننهض، ونواصل الطريق".

وذكر أن انتصاره لم يكن نتيجة قوة اللكمة فقط، بل وأيضاً نتيجة ثمرة الروح القتالية والإصرار والدعم الذي وجده من عائلته وفريقه وكل مَن وقف إلى جانبه.

من جهته، كشف إيدي هيرن، رئيس شركة ماتش روم الرياضية، عن أن الأشهر السبعة الماضية كانت من أصعب الفترات التي مرَّ بها جوشوا، مؤكدًا أن مجرد وجوده في الحلبة كان إنجازًا بحد ذاته، وقال: "عندما سقط في الجولة الأولى، شعرت للحظة بأننا ربما عدنا إلى الحلبة مبكِّرًا، لكن الملاكمة كانت جزءًا من رحلة تعافيه، ومنحته هدفًا وتركيزًا ساعداه على تجاوز فترةٍ مملوءةٍ بالحزن والألم. عندما سقط مرتين في الجولة الأولى، بدا وكأن مسيرته أصبحت على المحك، لكنه استجمع كل ما لديه من قوةٍ، ونهض ليواصل القتال كما اعتاد دائمًا".

واختتم جوشوا تصريحاته برسالةٍ إلى الجماهير، قال فيها: "لا أحد يستطيع إيقافي، ولن أسمح لأحدٍ بأن يمنعني من تحقيق هدفي. نحن قادمون، ثقوا بذلك، وأشكر جماهير جدة والسعودية على هذا الاستقبال الرائع، فقد أثبتم مرَّةً أخرى قدرتكم على استضافة أحداثٍ عالميةٍ استثنائيةٍ. أشكر أيضًا كل مَن حضر في الصالة، وكل مَن تابع النزال حول العالم".

وأضاف: "رأيتم اليوم شخصًا سقط على أرض الحلبة، ومرَّ بكثيرٍ من التحديات، لكنه نهض مجدَّدًا. هذه هي الحياة بأن نواصل السعي، وأن نستمر في التقدم، وأن ندعم بعضنا بعضًا. دونكم لما كنت هنا اليوم. أشكركم جميعًا".

وكانت الانطلاقة قويةً مع تنظيم عددٍ من النزالات التمهيدية الـ "undercard" حيث استهلَّ المصري محمد مبروك الأمسية بتحقيق فوزٍ على المكسيكي برايان زاباتا بقرار الحكام بالإجماع قبل أن يفوز مواطنه عمر هيكل على الأرجنتيني براين كاستيانوبقرار الحكام بالإجماع أيضًا.

وواصل السعودي سلطان المحمد حضوره المميَّز، إذ أنهى مواجهته أمام الإسباني إيفرين بيسالدوش بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثالثة، ليمنح الملاكمة السعودية أول انتصاراتها في الأمسية.

وعزَّز السعودي محمد العقل الحضور المحلي بالتغلب على المالطي ليدون تشيركوب بالضربة الفنية القاضية في الجولة الخامسة بعدما أسقط منافسه أكثر من مرَّةٍ قبل أن يحسم المواجهة.

كذلك تفوَّق السعودي زياد المعيوف على المكسيكي فرانك مانجو بقرار الحكام بالإجماع، ليحقق ثالث الانتصارات السعودية في الأمسية.

وفي أحد النزالات، واصل الدنماركي جاكوب بانك عروضه القوية بالانتصار على البولندي بافيل أوجست بقرار الحكام بالإجماع عقب ثماني جولاتٍ، ليحسم بطاقات الحكام الثلاث بنتيجة (80-72)، ويحافظ على سجله الاحترافي الخالي من الهزائم.

في حين نجح البطل الأولمبي الأوكراني أوليكسندر خيجنياك في إيقاف الفرنسي ليني باتراخ بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثانية وسط حضورٍ ومساندةٍ من مواطنه أوليكسندرأوسيك، بطل العالم للوزن الثقيل، من المدرَّجات.

بينما احتاج الهندي نيشانت ديف إلى أقل من ثلاث دقائق لحسم نزاله أمام البيروفي سيزار دياز بالضربة الفنية القاضية في الجولة الأولى، فيما أنهى الإيرلندي مايكي تالون مواجهته أمام أورلاندو بينو بالضربة القاضية في الجولة الأولى، محققين انتصارين سريعين.

واختتم الياباني ريتو تسوتسومي النزالات التي أُعلنت نتائجها بعد أن حسم مواجهته أمام المكسيكي ألفينو هيريرا بالضربة الفنية القاضية عقب 35 ثانيةً فقط من الجولة الثانية، ليواصل بدايته القوية في الملاكمة الاحترافية.

ونجح البريطاني جوش كيلي في الاحتفاظ بلقب الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) لوزن فوق المتوسط الخفيف بعد فوزه على الإيرلندي كاويمهين أجياركو بقرار الحكام غير الإجماعي في نزالٍ شهد خصم نقطةٍ منه، وتعرُّضه لإصابةٍ في الأنف، لكنه حافظ على أفضليته حتى النهاية إثر عديدٍ من المشاحنات التي سبقت النزال خلال "أسبوع الملاكمة".

وفي المواجهة قبل الأخيرة، احتفظ البريطاني حمزة شيراز بلقب منظمة الملاكمة العالمية (WBO) لوزن فوق المتوسط بالتغلب على الألماني سيمون زاخنهوبر بقرار الأغلبية.

وامتد النزال إلى 12 جولةً حيث جاء قرار الحكام بواقع 115-113 و116-112 لصالح شيراز، مقابل بطاقة واحدة متعادلة 114-114، ليواصل البطل البريطاني دفاعه الناجح عن لقبه العالمي.

ودخل شيراز المواجهة بحذرٍ في جولاتها الأولى قبل أن يرفع من نسق أدائه تدريجيًّا، ويُظهر تفوقه الفني على منافسه، الذي أبدى صلابةً كبيرةً، ونجح في الصمود حتى النهاية على الرغم من تعرُّضه لهجماتٍ مؤثرةٍ، أبرزها كانت في الجولة الخامسة.

وعلى الرغم من سيطرة شيراز على معظم الجولات إلا أنه لم يتمكَّن من إنهاء النزال قبل نهايته حيث صمد زاخنهوبر مقاوماً حتى الجرس الأخير.