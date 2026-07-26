نقلا عن «ريكورد».. جونزالفيس اتحاديا بـ 30 مليون يورو

فتحت إدارة نادي الاتحاد مفاوضات مباشرة مع سبورتينج لشبونة البرتغالي، للتعاقد مع بيدرو جونزالفيس، الجناح الأيسر، وفق صحيفة «ريكورد»، الأحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي سبورتينج، يتجه إلى قبول العرض، وبيع المدة المتبقية من عقد جونزالفيس البالغ من العمر 28 عامًا، بعد أن وصل العرض إلى نحو 30 مليون يورو.

وسبق أن دخلت إدارة نادي الدرعية، في مفاوضات مع اللاعب الملقب بـ«بوتي»، إلا أن القطب الجداوي نجح في إقناع فيديريكو فارانداس، رئيس نادي سبورتينج، واللاعب لقبول العرض.

وبيّنت أن جونزالفيس لن يسافر إلى مدينة الجارف لخوض المواجهة التجريبية ضد نوتنجهام فوريست الإنجليزي، ضمن استعدادات الفريق البرتغالي للموسم الجديد، استعدادًا لانتقاله إلى فريقه الجديد.

وتدرج جونزالفيس في الفئات السنية بنادي فيدادجو بدءًا من 2008، مرورًا بنادي شافيش، ثم نادي براجا تحت 17 عامًا في موسم 2014، قبل الانتقال إلى أكاديمية فالنسيا الإسبانية في الموسم الذي يليه، وفي 2017 وقع عقدًا احترافيًا مع نادي ولفرهامبتون واندررز الإنجليزي، و2019 عاد من جديد للبرتغال ووقع عقدًا احترافيًا مع نادي فاماليكاو، وبعد موسم واحد انتقل إلى سبورتينج.

ويملك جونزالفيس مع منتخب بلاده أربع مباريات تجريبية، ولم يكن ضمن القائمة التي شاركت في نهائيات كأس العالم التي اختتمت في أمريكا الأسبوع قبل الماضي.