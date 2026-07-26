مقبرة الديون.. كيف ابتلعت الأزمات المالية أعرق أندية الكرة؟

تفتح خزائن كرة القدم العالمية أسرارها لتكشف عن وجه آخر للعبة لا ترسمه أقدام الموهوبين في الملاعب بل تخطه أرقام الميزانيات المنهارة وسجلات الديون المتراكمة، حيث تحولت أندية بكت لها المدرجات فرحًا إلى كيانات تصارع لأجل البقاء في الدرجات الأدنى بعد أن سحقتها القروض وسوء الإدارة المالية.

شهدت إيطاليا أحد أكبر الانكسارات المالية في تاريخ اللعبة عندما انهار نادي بارما 2015 بعد وصول إجمالي ديونه والتزاماته المالية إلى 218,000,000 يورو، ولم تكن تلك العاصفة الأولى للكيان الذي ترنح سابقًا عقب فضيحة شركة بارمالات لمنتجات الحليب 2003 والتي خلقت فجوة مالية بلغت 14,000,000,000 يورو، ليُعلن إفلاس النادي رسميًا ويُجبر على الهبوط إلى دوري الدرجة الرابعة قبل أن يبدأ رحلة العودة الصعبة إلى دوري الأضواء.

تكررت المأساة ذاتها في الجنوب الإيطالي مع نادي نابولي الذي عاش حقبة ذهبية بقيادة دييجو مارادونا، لكن سوء التدبير المالي وتراكم القروض أدى إلى إعلان إفلاسه رسميًا 2004 بديون تجاوزت 70,000,000 يورو، ليتم هبوطه إلى دوري الدرجة الثالثة وإعادة تأسيسه تحت اسم جديد بقيادة المنتج السينمائي أوريليو دي لورينتيس الذي اشترى أصول النادي وأعاده تدريجيًا إلى الدرجة الأولى حتى توج بلقبي الدوري الإيطالي موسمي 2023 و2025.

لم تكن التجربة الفرنسية أقل قسوة حين سقط نادي بوردو المتوج بلقب الدوري الفرنسي 6 مرات في فخ الأزمات الاقتصادية الخانقة، إذ تراكمت على النادي ديون ضخمة بلغت 118,000,000 يورو، ما أدى إلى تخليه عن صفة النادي المحترف وإغلاق أكاديميته الشهيرة وتجريده من رخصته الإدارية لينتهي به المطاف بالهبوط الإداري إلى درجات الهواة في المشهد الكروي الفرنسي.

عاشت الكرة الإسكتلندية زلزالًا هائلًا 2012 عندما أُعلن عن تصفية شركة نادي رينجرز جلاسكو بسبب مطالبات ضريبية وقضايا مالية تجاوزت 49,000,000 جنيه إسترليني، ليتعرض النادي لعقوبة الهبوط إلى الدرجة الرابعة، حيث اضطر للبدء من القاع وإعادة بناء الهيكل الإداري والرياضي بالكامل حتى تمكن من العودة إلى القمة وتحقيق لقب الدوري 2021.

وتجسد حالة شالكة الألماني نموذجًا آخر للمعاناة تحت وطأة القروض الممتدة، إذ تسببت الإدارات المتعاقبة وبناء ملعب النادي في تراكم ديون طويلة الأجل أثقلت كاهل الخزينة وأدت إلى الهبوط للدرجة الثانية، وهو ما دفع الإدارة لتأسيس جمعية تعاونية مع المشجعين في محاولة لضخ السيولة وتقليص العجز المالي لتجنب سيناريوهات الإفلاس الكامل.