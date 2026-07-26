بعد 4 أعوام.. كازويوشي يهز الشباك

استطاع الياباني كازويوشي ميورا، نجم فريق فوكوشيما يونايتد الأول لكرة القدم، إحراز هدفه الأول في مباراة رسمية، بعد ما يُقارب 4 أعوام، وذلك خلال لقاء إيواكي فوروكاوا، المنظم ضمن منافسات كأس الإمبراطور.

وسجل ميورا، صاحب الـ59 عامًا، المُلقب بـ«الملك ‌كازو»، هدفه ‌في المباراة المنتهية لصالح فريقه 7ـ0 في الدقيقة 52، ​ليجعل ‌النتيجة 5ـ0، ​لفوكوشيما متوجًا ⁠انطلاقة قوية داخل منطقة الجزاء بتسديدة من أول لمسة بعد تمريرة من أحد زملائه.

وأثار هدف ‌كازو احتفالات بين زملائه في الملعب وعلى مقاعد البدلاء قبل أن يتم ⁠استبدال المهاجم المخضرم بعد ‌ثلاث دقائق.

ويُعد هذا الهدف الأول لميورا في مباراة ​رسمية منذ ‌نوفمبر 2022، عندما سجل هدفًا ‌لفريق سوزوكا بي.جي، المعروف حاليًا باسم أتلتيكو سوزوكا، في مباراة خسرها الفريق أمام إف.سي أوساكا، ضمن الدوري الياباني.

ويستعد الدولي الياباني السابق ‌لخوض موسمه الاحترافي الـ 42، «رقم قياسي»، بعد تمديد فترة إعارته ⁠مع ⁠فوكوشيما يونايتد المنافس في الدرجة الثالثة حتى يونيو 2027.

وانضم ميورا للنادي قادمًا من يوكوهاما ديسمبر الماضي، وسيبقى مع فوكوشيما بعد أن خاض 6 مباريات خلال موسم 2026 المختصر.

ومع استعداد البطولات المحلية اليابانية للمحترفين للتحول إلى تنظيمها بين فصلي الخريف والربيع، يدخل ميورا عمر الـ60 عامًا، وهو لا يزال ​يلعب كمحترف، مضيفًا ​فصلًا آخر إلى واحدة من أطول المسيرات في تاريخ كرة القدم.