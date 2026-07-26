ماتيلد.. فضّت الشجار.. سقطت وفقدت الوعي

تعرضت الفرنسية ماتيلد دمونكيه، حكمة المباراة التجريبية بين فريق ميتز الفرنسي الأول لكرة القدم، ونظيره فورتونا سيتارد الهولندي، لارتجاج في المخ، وذلك بعدما سقطت أرضًا مغشيًا عليها، إثر محاولتها فض شجار جماعي دار بين اللاعبين.

ولم تتمكن الحكمة ماتيلد من استكمال المباراة، عقب الحادث الذي وقع في ملعب ‌«شلوزبيرج» في فورباك، المدينة الواقعة شرق ​فرنسا، ‌في إطار ⁠استعداد ​الفريقين للموسم ⁠الجديد.

وفي تقرير المباراة المنشور عبر موقعه على الإنترنت، وصف فريق فورتونا سيتارد، الذي خسر المباراة 1ـ3، الحادث بـ«لحظة لافتة»، من دون تعليق أكثر من ذلك.

ولم ينشر ميتز أيّ تقرير ⁠عن الحادث على موقعه على الإنترنت.

واشتعل ‌التوتر في الدقيقة ‌40 من عمر المباراة، عندما اشتبك لاعبان ​من الفريقين عقب ‌واقعة شد للقمصان، وسارع لاعبون آخرون ‌للانضمام للاشتباك.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أن ماتيلد سقطت على الأرض، بعد محاولتها التدخل لفض الاشتباك، وذلك بعد ‌تعرضها للضرب وسط الشجار الذي وقع أمام لافتة كبيرة في المدرجات ⁠كُتب عليها «احترموا ⁠الحكم».

وظلت الحكمة الفرنسية على الأرض عدة دقائق وهي تمسك بذراعها في حين هرع الحكام المساعدون، وأفراد الأمن، والطاقم الطبي للملعب لإعادة النظام، وتقييم حالتها.

واستأنفت ماتيلد صاحبة الـ26 عامًا، مهمتها في المباراة ولكن كحكم مساعد، بعد استئناف اللعب، قبل أن تغادر الملعب في نهاية الشوط الأول، ليحل محلها حكم مساعد آخر.

وأفادت تقارير صحافية أن ​الحكمة الفرنسية أصيبت ​بارتجاج في المخ إثر الاصطدام الذي تعرضت له.