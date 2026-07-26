أغسطس.. بريدة تزف التمور بكرنفال عالمي و75 يوما

تستعد مدينة بريدة لإطلاق «كرنفال بريدة الدولي للتمور» بدءًا من الأول من أغسطس المقبل، والذي يمتد على مدار 75 يومًا حتى الـ 14 من أكتوبر، وسط تطلع إقليمي ودولي لصناعة حدث اقتصادي وزراعي.

ويأتي الكرنفال تحت إشراف ومتابعة من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا للكرنفال، الذي يحرص على تطوير الكرنفال الاستراتيجي وتحويله إلى وجهة استثمارية وسياحية عالمية كل عام، تدعم مستهدفات رؤية السعودية.

وتتوزع فعاليات الكرنفال المتنوعة بين عدد من الوجهات الرئيسة تم اختيارها لتقديم تجربة متكاملة للزوار والمستثمرين.

من جهته، أوضح الدكتور خالد النقيدان، أمين اللجنة العليا الرئيس التنفيذي للكرنفال، أن نسخة العام ستشهد تنوعًا زاخرًا بالفعاليات النوعية والأنشطة الاقتصادية، والتثقيفية، والترفيهية التي تستهدف كافة شرائح المجتمع، إلى جانب تسهيل إجراءات التجار والمستوردين من مختلف دول العالم، لتسليم رمزية «تمور الذهب» كمنتج وطني استراتيجي.

يذكر أن كرنفال بريدة الدولي للتمور يعد التجمع الزراعي والتجاري الأكبر من نوعه في السعودية، حيث يصل عدد إنتاجه 587 ألف طن كأكبر مصدر للتمور في السعودية، وتصل أعداد النخيل إلى 12 مليون نخلة، ويسهم سنويًا في ضخ 4 مليارات ريال سعودي عوائد اقتصادية، كما يوفر أكثر من 4000 فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة للشباب والفتيات، ويشكل ملتقى سنويًا لصنّاع القرار والتجار في قطاع الأغذية والزراعة.