دياندي.. فشل في اليونان وأعاد الدرعية اكتشافه

وسط أسرة كادحة تمسكت بقيم التربية البسيطة والعمل المتواصل، عاش كلايتن دياندي، لاعب فريق الدرعية الأول لكرة القدم، طفولته الأولى رفقة والديه في حارة متواضعة شهدت خطواته الأولى نحو ممارسة كرة القدم وهو المولود في داكار العاصمة السنغالية 29ـ07ـ2006.

على الرغم من قلة الإمكانات بدأ الفتى النحيل يمارس اللعبة في سن مبكرة ضمن فرق الحي وفي أكاديمية كازامانس إيه سي ثم انتقل إلى أكاديمية إسبوار دي جيدياواي التي شكلت له منصة الارتقاء، تعلم أساسيات اللعب على يد مدربي الأكاديمية المحليين الذين ركزوا على تطوير مهاراته الفنية وقدرته على اللعب في الأجنحة وسرعته ومراوغته.

اكتشفت موهبته ضمن صفوف الأكاديمية حيث لفت الأنظار بأدائه في الفئات السنية وشارك في برامج الفريق الأول.

في 2023 خاض تجربة إعارة قصيرة مع ساو باولو البرازيلي على الرغم من صغر سنه، ثم عاد ليستمر في التطور. شارك مع منتخب السنغال تحت 17 عامًا في كأس العالم 2023 ولعب 4 مباريات. ثم انتقل في صيف 2024 إلى أريس سالونيك اليوناني بعقد لمدة خمسة أعوام بعد تجربة ناجحة ودفع مقابل يمكن أن يرتفع إلى مليون يورو حسب الشروط.

بدأ دياندي مسيرته الاحترافية مع أريس حيث شارك في 21 مباراة بالدوري اليوناني وغاب شهرًا بسبب إصابة لكنه أظهر قدراته.

في 27 سبتمبر 2025 انتقل على سبيل الإعارة إلى نادي الدرعية السعودي مقابل 1.5 مليون يورو مع خيار الشراء، أصبح عنصرًا أساسيًا هناك وأسهم بقوة في صعود الفريق إلى دوري روشن السعودي، حيث خاض نحو 30 مباراة، سجل فيها 7 أهداف وصنع 7 أخرى، أدى ذلك إلى تفعيل خيار الشراء الدائم في يوليو 2026 مقابل نحو 4.6 مليون يورو.

مع منتخب السنغال تحت 20 عامًا شارك في كأس أمم إفريقيا 2025 ولعب 4 مباريات وأسهم في الوصول إلى ربع النهائي.

يلعب دياندي في مركز الجناح الأيمن أو الأيسر ويتميز بقدرته على اللعب مهاجمًا أو قائدًا للهجوم.

قيمته السوقية الحالية تقدر بنحو مليون يورو حسب تقارير نقل اللاعبين.