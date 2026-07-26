القادسية يخسر تجربة ليفانتي

خسر فريق القادسية الأول لكرة القدم، ثالث مبارياته التجريبية أمام ليفانتي الإسباني 0ـ1، ضمن برنامج الإعداد في المعسكر الخارجي المنظم حاليًا في مدينة جيرونا الإسبانية، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، الأحد.

ودخل الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب الفريق، بقائمة مكونة من: مشاري سنيور في حراسة المرمى، ياسر الشهراني، ناتشو فرنانديز، جاستون ألفاريز، تركي العمار، جوليان فايجل، سفيان الكرواني، ناهيتان نانديز، كاميرون بويرتاس، أوتافيو مونتيرو، هيثم عسيري.

ولعب الفريق القدساوي، مواجهتين سابقتين، أمام جيرونا وأوفيدو الإسبانيين، وانتهت جميعها بالتعادل السلبي.

ومن المنتظر أن يمنح رودجرز، جميع اللاعبين راحة بعد ختام معسكر إسبانيا، على أن يفتتح المرحلة الأخيرة من الإعداد بمقر النادي في الخبر.