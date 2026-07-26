«إثراء» يقدم مهرجان البيت بـ 80 فعالية

اختتم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء»، ـ مبادرة أرامكو السعودية ـ فعاليات مهرجان الصغار بنسخته الثانية، والذي استمر على مدى ثلاثة أسابيع بحضور تجاوز الآلاف من الزوار، مقدمًا تجربة ثقافية استهدفت الأطفال والعائلات عبر برنامج من الفعاليات التي جمعت بين التعلم والإبداع واللعب.

وجاءت النسخة الثانية من المهرجان تحت شعار «البيت»، مستكشفةً المفهوم بوصفه أكثر من مجرد مكان للعيش، بل مساحة للانتماء والأمان والهوية والتعبير عن الذات. ومن خلال 80 تجربة تفاعلية وأنشطة متعددة الأبعاد بين ورش العمل الإبداعية، والجلسات القصصية، والتركيبات الفنية، إلى جانب برامج نوعية في متحف الطفل، ومعرض الطاقة، ومتحف «إثراء»، أتاح المهرجان للأطفال فرصة استكشاف الكيفية التي تتشكل بها البيوت بفعل الإنسان والطبيعة والخيال، بما يعزز قيم التعاون، والابتكار، والانفتاح على الثقافات المختلفة.