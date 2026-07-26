تكثيف اللياقة

فرض الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب فريق نيوم الأول لكرة القدم، تدريبات لياقية مكثفة في معسكر الفريق المنظم حاليًا في إسبانيا ضمن برنامج الإعداد قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد (المركز الإعلامي ـ نيوم)