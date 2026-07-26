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برونزية سعودية

2026.07.26 | 04:33 pm
خطف خليفة العميري، لاعب المنتخب السعودي للمبارزة، الأحد، الميدالية البرونزية، في سلاح الابيه، ضمن بطولة العالم «عمومي»، المختتمة في هونج كونج. (المركز الإعلامي ـ اتحاد المبارزة)
برونزية سعودية

برونزية سعودية

برونزية سعودية

برونزية سعودية

برونزية سعودية