برونزية سعودية

خطف خليفة العميري، لاعب المنتخب السعودي للمبارزة، الأحد، الميدالية البرونزية، في سلاح الابيه، ضمن بطولة العالم «عمومي»، المختتمة في هونج كونج. (المركز الإعلامي ـ اتحاد المبارزة)