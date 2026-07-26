18 مليونا شرط مغادرة العتيبي

تشترط إدارة نادي الاتفاق، ردًّا على اتصالاتٍ من نظيرتها الأهلاوية، تلقّي 18 مليون ريال لبيع المتبقي من عقد راضي العتيبي، ظهير الفريق الأول لكرة القدم، حسبما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وفتح النادي الأهلي، أخيرًا، خط تواصلٍ من الاتفاق، مستفسرًا عن إمكانية التعاقد مع العتيبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وردَّ «النواخذة» بطلب 18 مليون ريال، فاتحين الباب أمام خروج اللاعب، الذي ينتهي عقده الصيف المقبل.

وتتطلع إدارة النادي الشرقاوي إلى بقاء العتيبي، للحاجة إليه في الفريق الذي يدرّبه الأسترالي آرثر باباس، لكن الباب مفتوح أمام رحيله إذا وصل العرض المادي المرضي لها.

ويمتلك النادي، بموجب العقد، حق التمديد مع الظهير الأيمن لموسم إضافي، ما يعزّز موقفه في التفاوض مع أي نادٍ آخر.

ولعِب العتيبي «25 عامًا» 80 مباراة مع الاتفاق، صنع خلالها خمسة أهداف.

وتعاقد النادي معه خلال صيف 2023، بعد مسيرة قصيرة للظهير مع الوحدة وأحد والحزم والقادسية.