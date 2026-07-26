الخليج يقترب من بارو

اقترب نادي الخليج، الأحد، من ضمِّ المهاجم الجامبي موسى بارو، حسبَ مصادر «الرياضية»، متفوِّقًا على أنديةٍ تفاوضت للحصول على خدمات اللاعب الذي مثَّل التعاون خلال المواسم الثلاثة الماضية مُحرِزًا 30 هدفًا في 79 مباراةً.

ويخضع بارو «27 عامًا» إلى فحصٍ طبيّ، تمهيدًا لتوقيع عقد انتقاله إلى الخليج، الذي تعاقد بالفعل مع أربعة لاعبين أجانب آخرين خلال نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبدت أنديةٌ أخرى اهتمامًا بالدولي الجامبي، لكنَّه اختار الالتحاق بـ «الدانة»، والعمل تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

وتألَّق اللاعب مع بولونيا وأتلانتا في إيطاليا، ما دفع التعاون إلى التعاقد معه قبل ثلاثة مواسم.

وتعرَّض اللاعب إلى إصابةٍ بالغةٍ في ركبته بعد انطلاق الموسم الماضي، ما غيَّبه من الجولة السادسة وحتى الـ 34 والأخيرة.

وعبَّر بارو عن قدراته التهديفية في موسمه الثاني مع «السكري» بإحرازه 13 هدفًا في 33 من جولات دوري روشن السعودي.

وتُقدَّر قيمتُه السوقية بستة ملايين يورو، حسبَ موقع «ترانسفير ماركت» الكروي الإلكتروني، لكنَّ الخليج سيحصل على خدماته بصيغة الانتقال الحر بعد انتهاء عقده السابق.

ووقّع النادي، في وقتٍ سابقٍ من فترة الانتقالات الجارية، مع المدافع السنغالي كيكي كوياتي، والبرتغالي ميجيل كريسبو، والفرنسي أنجيلو فولجيني، والإسباني عمر ماسكاريل، لاعبي الوسط.