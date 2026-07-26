دورة هامبورج ثاني ألقاب تمارا

أحرزت الألمانية تمارا كورباتش، الأحد، اللقب الثاني في مسيرتها ضمن دورات رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، بعدما تغلبت على المجرية آنا بوندار 6ـ3 و6ـ3، في المباراة النهائية لدورة هامبورج، مسقط رأسها.

وأضافت تمارا، صاحبة الـ 31 عامًا، لقب دورة هامبورج من فئة 250 نقطة إلى لقبها الأول في مسيرتها، الذي كان من الفئة ذاتها في كلزج الرومانية قبل ثلاثة أعوام.

في المقابل، منيت بوندار، صاحبة الـ29 عامًا، بخسارتها الثانية تواليًا في نهائي دورة هامبورج، بعدما حلت وصيفة للفرنسية لويس بواسون عام 2025، وستواصل مطاردة لقبها الأول في مسيرتها الاحترافية.