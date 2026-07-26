ناشئو أخضر الهوكي يختتمون أول «آسيوية»

اختتم المنتخب السعودي للهوكي للناشئين تحت 18 عامًا مشاركته في بطولة كأس آسيا، المؤهلة إلى كأس العالم، التي جرت في مسقط، العاصمة العمانية، خلال الفترة من 20 إلى 25 يوليو الجاري.

ومثَّل الأخضر في البطولة عشرة لاعبين، خاضوا المنافسات، ونالوا فرصة الاحتكاك واكتساب الخبرة، بما يسهم في تطوير أداء المنتخب، وتعزيز جاهزيته للاستحقاقات المقبلة.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، تُمثِّل هذه المشاركة الظهور الرسمي الأول للمنتخب السعودي للهوكي، وتدشِّن مرحلةً جديدةً بمسيرة اللعبة في السعودية، وتُجسِّد بداية حضور المنتخب على الساحة القارية ضمن جهود الاتحاد السعودي للهوكي واستراتيجيته الرامية إلى تعزيز الحضور في المنافسات القارية والدولية، ودعم مسيرة الهوكي السعودي، وتحقيق مستهدفات الاتحاد.