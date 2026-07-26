لايبزيج يعطل انتقال أوربان إلى الدرعية

تعطلت صفقة انتقال المجري ويلي أوربان، مدافع فريق لايبزيج الألماني الأول لكرة القدم، إلى الدرعية، بسبب منعه من السفر لإجراء الفحص الطبي قبل انتقاله الرسمي إلى النادي السعودي، حسبما أفادت قناة «سكاي سبورتس» الألمانية، الأحد.

وكان من المقرر أن يخضع أوربان إلى الفحص الطبي من قبل نادي الدرعية، تمهيدًا لانتقاله رسميًا إلى صفوف فريقه الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي بعد اتفاق جميع الأطراف على إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل راتب سنوي يصل إلى 15 مليون يورو، وفقًا للقناة الألمانية، لكن لايبزيج تراجع عن موقفه، ومنع لاعبه من الخضوع إلى الفحص الطبي.

وكشفت «سكاي سبورتس» عن أن النادي الألماني منع أوربان من السفر بعد تعرض المدافع الفرنسي آبدول كوني للإصابة في معسكر الفريق، استعدادًا للموسم الجديد، واصفة في الوقت ذاته رد فعل المدافع المجري بالهادئة لتفهمه حالة الفريق الذي يلعب في صفوفه منذ عام 2015.

وتدرج أوربان «33 عامًا» في الفئات السنية بنادي كايزرسلاوترن الألماني، وصولًا إلى الفريق الأول عام 2011، وقضى معه أربعة أعوام، ومن ثم انتقل إلى لايبزيج عام 2015، حيث دافع عن ألوانه في 385 مباراة، وسجل 36 هدفًا وصنع 12.

وعلى الصعيد الدولي، مثّل أوربان المنتخب الألماني تحت 21 عامًا في مباراتين، قبل أن يختار اللعب للمنتخب المجري الأول في أكتوبر 2018، ويرتدي قميصه في 68 مباراة، أحرز خلالها ستة أهداف حسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي، الذي قدر قيمته السوقية بخمسة ملايين يورو.