الأزرق يناور

فرض الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، مناورةً خلال الحصة التدريبية، الأحد، ضمن برنامج المعسكر الجاري في النمسا استعدادًا للموسم الجديد (المركز الإعلامي - الهلال)