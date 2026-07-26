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الأزرق يناور

2026.07.26 | 10:27 pm
فرض الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، مناورةً خلال الحصة التدريبية، الأحد، ضمن برنامج المعسكر الجاري في النمسا استعدادًا للموسم الجديد (المركز الإعلامي - الهلال)
الأزرق يناور

الأزرق يناور

الأزرق يناور

الأزرق يناور