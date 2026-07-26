المونديال الإلكتروني.. «Virtus.pro» يعتلي عرش PUBG

تُوِّج فريق Virtus.pro بلقب بطولة PUBG: Battlegrounds ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، ليخطف صدارة النهائيات الكبرى، ويضيف لقبًا عالميًّا جديدًا إلى سجل إنجازاته في واحدةٍ من أقوى بطولات ألعاب الباتل رويال.

وجاء تتويج الفريق بعد تألقه في دور المجموعات حيث أنهى المرحلة متصدرًا جدول الترتيب قبل أن يواصل تفوُّقه في النهائيات معتمدًا على الانضباط التكتيكي، والقدرة على حصد نقاط الإقصاءات، والتمركز بفاعليةٍ، لينهي المنافسات في المركز الأول برصيد 159 نقطةً، متقدمًا بفارقٍ مريحٍ على أقرب منافسيه.

وجرت البطولة بمشاركة 24 فريقًا من نخبة فرق العالم، تأهل منها 16 إلى النهائيات، وتنافست على جائزةٍ ماليةٍ إجماليةٍ، بلغت مليوني دولارٍ، فيما اعتمدت النهائيات نظام Smash Rule الذي يفرض على الفرق الجمع بين التفوُّق في النقاط، وتحقيق الفوز بالمواجهة الحاسمة لحسم اللقب، وهو ما نجح Virtus.pro في تحقيقه بجدارة.

ويجسد التتويج الأداء المتصاعد لـ Virtus.pro على الساحة العالمية بعدما واصل الفريق نتائجه القوية خلال الموسم، ليختتم مشاركته في أكبر محفلٍ للرياضات الإلكترونية بالتتويج بلقبٍ عالمي، يعكس ثبات أدائه، وقدرته على المنافسة في أعلى المستويات.